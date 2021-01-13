Evde bakım maaşı yatan iller listesi: (13 Ocak 2020) Bu ayın evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Yeni senede asgari ücretle beraber zamlanan evde bakım maaşı ödemeleri her ay olduğu gibi il il yapılmaya devam ediyor. Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği ödenek yılın ilk altı aylık sürecinde 1657 TL'ye yükselmişti. Peki, 12 Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il ödenmekte olan ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak araştırılmaya devam ediyor. Öte yandan henüz ödemelerin başlamadığı biliniyor…