Bakan Karaismailoğlu direksiyonun başına geçti! Yenikent-Temelli Yolu hizmete açıldı...

Karaismailoğlu, tüm ulaşım ve iletişim yatırımlarına dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak, ülkenin ve milletin layık olduğu, refah ve huzur içindeki yarınlarını inşa edeceklerini söyledi.

"YOL BOYUNCA 150 BİN FİDAN EKİMİ YAPILDI"

Karaismailoğlu, yolun medeniyet, ülke ekonomilerinin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli lokomotiflerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Güvenli, hızlı ve kolay ulaşımın, ticaret, üretim ve ihracatın en önemli bileşeni olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Bu noktada ülkemizin batısındaki önemli ticaret ve sanayi merkezleri olan Eskişehir, Bursa, Afyon ve İzmir'i Ankara'ya bağlayan güzergah üzerinde bulunan Temelli, Ankara açısından çok önemli bir geçiş noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Temelli, Sincan ve Yenikent yerleşkeleri arasında son yıllarda hayata geçirilen 8 organize sanayi bölgesi ve yeni yerleşim alanları nedeniyle artan trafik yoğunluğunun, bu merkezlere ulaşımı sağlayan mevcut yolun yenilenmesini gerektirdiğini söyledi.