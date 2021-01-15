Koronaya inat ‘ev’lendik

Hükümetin aldığı tedbirler, kamu bankalarının faizi düşürerek finansmana erişimi kolaylaştırması, dünya ekonomisini 2020'de sarsan pandemiye rağmen Türkiye'de konut satışlarına rekor kırdırdı. Kamu bankalarının haziran-ağustos arasındaki düşük faiz kampanyasının bekleyen talebi öne çekmesiyle bir önceki yıla göre yüzde 11.2 artışla 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı. Böylece 2017'deki 1 milyon 409 bin 314 adetlik rekor satış geride bırakılarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. 2020'de her gün ortalama 4 bin 107, her iş gününde ise ortalama 5 bin 744 adet konut satışı gerçekleşti.Korona etkisiyle marttan itibaren dip yapan satışlara kamu bankalarının haziranda başlattığı sıfırda yüzde 0.64, ikinci elde yüzde 0.74 oranlı konut kredisi doping etkisi yaratmıştı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında büyük ivme yakalayan kredili satışlar, 2020'nin tamamında yüzde 72.4 artarak 573 bin 337'ye çıktı. Yıl genelinde ipotekli satışların payı yüzde 38.2 oldu. 2020'de ilk defa satılan konut adedi yüzde 8.2 azalarak 469 bin 740 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 23 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde 2020 yılında yabancılara 40 bin 812 konut satıldı. Böylece yabancıya konut satışında tarihin ikinci en yüksek yıllık rakamları kaydedildi. 2019'da 45 bin 483 adet ile yabancıya satış rekoru kırılmıştı. Yabancıya satışta ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 735 konut ile Antalya aldı. İran vatandaşları 7 bin 189 adetle 2020'de Türkiye'den en çok konut satın alan yabancılar oldu.ARALIK 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.6 düşüşle 105 bin 981 konut satıldı. Ancak 2019 Aralık'ta KDV ve tapu harcı indirimi olduğu için 202 bin satışla en iyi aralık ayı yaşanmıştı. 2020'deki bu büyük düşüş baz etkisine işaret etse de tüm zamanların en kötü aralık satışı yaşandı. Kredili satışlar haziran, temmuz ve ağustos aylarında rekorlar kırsa da indirim sona erince gerileme başladı ve aralık itibarıyla kredili satış dip yaptı. Aralıkta yüzde 70.9 düşüşle 14 bin 631 konut için kredi kullandırıldı.DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz haziran ve temmuzda aylık bazda 200 bin adedin üzerine çıkıldığını bildirdi. Yılmaz, "Türkiye, 2020'de konut satış adedini yüzde 11.2 artırdı. Böyle bir artış oranı Avrupa'da yok. Aksine İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerde yüzde 10 ila yüzde 25 arasında dramatik düşüşler yaşandı. Türkiye, Avrupa'da konut satış rekoru kırmış oldu." ifadelerini kullandı.KONUTDER Başkanı Altan Elmas, sıkıntılı geçen 2020'nin konut stokunun erimesi açısından verimli bir yıl olduğunu söyledi. Elmas, "Türk insanına yatırım sorulduğunda altınla konutun baş başa gittiği görülüyor. Gayrimenkul sektörü dolardan fazla prim yaptı. Geçen yıl hem birinci hem de ikinci elde konut stokları ciddi şekilde eridi" açıklamasında bulundu. Elmas, 2021'in de makul bir büyüme yılı olacağını söyledi.İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, geçen yıl kırılan rekorun 2021 için kendilerine umut verdiğini belirterek, "Sektörün tek başına bu rekor satışa ulaşması çok zordu. Kamu bankalarının faiz desteği ile bu satışı gerçekleştik" dedi. Faizlerde yaşanan artışa işaret eden Durbakayım, geçen yıl verilen teşviğin bir benzerinin en azından birinci el konutlar için 2021'de de verilmesi gerektiğini söyledi.