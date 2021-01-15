TEMSA raylara çıkıyor

TÜRKİYE otobüs pazarında faaliyet gösteren TEMSA, bir yandan elektrikli araçlar konusunda yatırımlarına hız verdi, diğer yandan troleybüs ve tramvay işine girmeyi planlıyor. Skoda işbirliğiyle yeni ürünlerin de TEMSA tarafından üretilebileceğini belirten CEO Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Skoda Transportation raylı sistemlerde çok büyük tecrübesi olan bir şirket. Kısa vadede troleybüs konusunda işbirliğimiz olabilir. Bunların üretimi için TEMSA'nın Adana'daki fabrikası da gerek altyapı gerek bilgi birikimi anlamında yeterli donanıma sahip" şeklinde konuştu.Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar ise artık TEMSA'nın Adana'daki tesislerinde, elektrikli araçlarda kullanılan pil ve batarya paketlerini geliştirip ürettiklerini söyledi. Alemdar, TEMSA markalı elektrikli otobüslerin yakında ABD'de de görüleceğini belirtti.