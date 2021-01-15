Yabancı 2021’e de alımla başladı

Yabancı yatırımcıların, geçen yılın kasım ayının ikinci haftasında başlayan Türkiye ilgisi, 2021'e taşındı. Reform söylemleri ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede kararlılığını ortaya koyan adımları, yabancı yatırımcıların hisse senedi ile tahvil-bono piyasasındaki alımlarını perçinledi. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar 31 Aralık 2020-8 Ocak 2021 dönemini kapsayan yeni yılın ilk haftasında hisse senedinde 285.9, tahvil-bono piyasasında ise 491.1 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylece yeni yılın ilk haftasında net yabancı girişi 777 milyon dolar olarak gerçekleşti.6 Kasım 2020-8 Ocak 2021 dönemini kapsayan 9 haftalık periyotta ise yabancılar 1 milyar 861 milyon dolarlık hisse senedi, 3 milyar 101 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. 9 haftadaki toplam yabancı girişi 4 milyar 963 milyon dolara ulaştı. Yabancı yatırımcılar son 9 haftadır tahvil- bonoda kesintisiz net alım yaptı. Tahvil-bono portföylerinin tutarı 9 milyar 159 milyon dolarla 27 Mart 2020'den bu yana, hisse senedi portföyü ise 30.7 milyar dolarla 21 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.