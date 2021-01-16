Lüks konuta vergide yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Değerli Konut Vergisi tebliği dün yürürlüğe girdi. Tebliğe göre vergiye tabi konutların değerleri her yıl, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Örneğin önümüzdeki yıl için oranın yüzde 10 olarak belirlenmesi halinde, bu yıl 5 milyon lira olan konutun değeri, bunun yarısı kadar artırılarak 5 milyon 250 lira olacak. Evlerin değeri 5-7.5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3, 10 milyon liraya kadar olanlar, 7.5 milyon lira fazlası için binde 6 vergi ödeyecek.