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Lüks konuta vergide yeni dönem

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 16.1.2021 ABONE OL
Lüks konuta vergide yeni dönem
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Değerli Konut Vergisi tebliği dün yürürlüğe girdi. Tebliğe göre vergiye tabi konutların değerleri her yıl, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Örneğin önümüzdeki yıl için oranın yüzde 10 olarak belirlenmesi halinde, bu yıl 5 milyon lira olan konutun değeri, bunun yarısı kadar artırılarak 5 milyon 250 lira olacak. Evlerin değeri 5-7.5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3, 10 milyon liraya kadar olanlar, 7.5 milyon lira fazlası için binde 6 vergi ödeyecek.
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Lüks konuta vergide yeni dönem
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