Kayıp akaryakıt 250 olimpik havuzu doldurur

Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük 'Akaryakıta Bağlı Vergi Kaçakçılığı' operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar ve görüntüler ortaya çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu toplam 50 ilde düzenlenen 'Silici' kod isimli operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin son beş yılda devleti 15 milyar lira zarara uğrattıkları iddia edilmişti. Şüphelilerin, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisine müdahale ettikleri, otomasyon sistemlerinden sildikleri tespit edilmiş ve silinen akaryakıtın maddi değerinin 3.6 milyar lira olduğu ifade edilmişti. O operasyonla ilgili polis kayıtlarına alınan yeni görüntüler ve operasyonun bilinmeyen bazı detayları da ortaya çıktı.





20 BİN TANKERE DENK

İddialara göre; kaçakçılar tarafından geçmişte fiziki olarak yapılan satış silme işlemlerinin, son operasyonda gözaltına alınan şüpheliler tarafından uzaktan erişimle yapıldığı anlaşıldı. Otomasyon sistemlerinden silinen akaryakıt miktarının 250 olimpik havuzu dolduracak kadar yüklü olduğu ve 20 bin akaryakıt tankerine denk geldiği açıklandı. Şüphelilerin sistemden akaryakıtı silmek için kullandıkları yazılım programına; polise yakalanmamak için 'oyun sitesi' süsü verdikleri de ortaya çıktı. Operasyonda, 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, istasyon teknik destek firması, üç otomasyon yazılım şubesi olmak üzere 242 noktada yapılan aramalarda mali belgeler ve bilgisayarlara el konulmuştu. Dün operasyon kapsamında 7 istasyon sahibi de gözaltına alındı.