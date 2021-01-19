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haberi | 'de yayımlandı! Ek ödeme geliyor...

haberi: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personelin ardından üniversite hastanelerinde corona virüs salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine de ek ödeme yapılabilecek. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 10:35 Son Güncelleme: 19.1.2021 10:38 ABONE OL
Son dakika haberi | Resmi Gazete'de yayımlandı! Ek ödeme geliyor...

Son dakika haberi... Üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara da ek ödeme yapılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle üniversitelerin tıp fakülteleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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Son dakika haberi | Resmi Gazete'de yayımlandı! Ek ödeme geliyor...
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