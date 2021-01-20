Otokar’ın sürücüsüz otobüsü testleri geçti

OTOKAR, Okan Üniversitesi işbirliğiyle yürüttüğü Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü çalışmasında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Üç yıldır yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye'nin ilk otonom otobüsünün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testleri başarı ile tamamlandı. Yayaya yol veren, yolcuyu algılayan otobüsün Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ile yenilikçi gücünü bir kez daha kanıtlayacağını söyleyen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Otonom otobüsümüz, Otokar'ın Avrupa Birliği 2050 hedeflerinde bulunan, sıfır kaza hedefi ile uyumlu olarak geliştireceği otonom şehir aracı için altyapı sağlayacak. Vizyonumuz kendi teknolojimizi geliştirerek ürünlerimizde yerli ve milli özellikleri korumak" dedi. Son 10 yılda cirosunun yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayıran şirket, akıllı ulaşım, alternatif yakıtlı araçlar, akıllı teknolojiler, sürücüsüz araçlar ve sürücüsüz otobüs alanında önemli çalışmalara imza attı.