SON DAKİKA: Emekli Ocak zammı belli oldu! 2021 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç para oldu?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin maaşını etkileyen enflasyon rakamları 4 Ocak tarihinde açıklandı. Rakamların açıklanması ile birlikte SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerine yapılan zam belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36, Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 oldu. Buna göre, emekli maaşlarına kaç TL zam yapıldı? İşte SSK, BAĞKUR ve memur emeklisi maaş zamları...

2021 SSK BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI

Memur ve emeklilerin beklediği 4 Ocak günü enflasyon rakamlarının açıklanması ve yılın altışar aylık 2 periyodunda kimin ne kadar zam ile maaş alacağını da ortaya koydu. Emekli ve memur maaş zam miktarları bugün resmen açıklandı.