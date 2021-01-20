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: Ocak zammı belli oldu! 2021 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç para oldu?

maaşlarına yapılan zam miktarı 4 Ocak’ta açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte belli oldu. Açıklanan zam miktarının maaşlara yansımasının nasıl olacağı ise merak konusu oluyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36, Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 oldu. Buna göre, 2021 SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşları ne kadar? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

Giriş Tarihi: 20.1.2021 16:51 ABONE OL
SON DAKİKA: Emekli Ocak zammı belli oldu! 2021 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç para oldu?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin maaşını etkileyen enflasyon rakamları 4 Ocak tarihinde açıklandı. Rakamların açıklanması ile birlikte SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerine yapılan zam belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36, Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 oldu. Buna göre, emekli maaşlarına kaç TL zam yapıldı? İşte SSK, BAĞKUR ve memur emeklisi maaş zamları...

2021 SSK BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI

Memur ve emeklilerin beklediği 4 Ocak günü enflasyon rakamlarının açıklanması ve yılın altışar aylık 2 periyodunda kimin ne kadar zam ile maaş alacağını da ortaya koydu. Emekli ve memur maaş zam miktarları bugün resmen açıklandı.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koymuştu.

EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.

MEMURA EN AZ 3.978 TL

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.

DOKTORA 2.808 TL

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.

YAŞLIYA 761 TL

65 yaş aylığı 711,50 liradan 761,02 liraya çıkacak.

ENGELLİYE 607-911 TL

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 607,50, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 911,24 liraya yükselecek

EVDE BAKIMA 1.652 TL

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 652 lira olacak.

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SON DAKİKA: Emekli Ocak zammı belli oldu! 2021 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç para oldu?
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