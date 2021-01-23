1.8 milyar liralık yatırım yolda

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, bu yıl bütçelerini 1.8 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini ve liman, teknoloji ve güneş enerjisi yatırımlarına odaklanacaklarını açıkladı. Kutman, "Sadece liman grubunda yatırım harcamalarımız 1.5-2 milyar lira tutacak. Güneş enerjisi alanında da Karayipler'de üç teklif verdik, cevap bekliyoruz" dedi. Teknoloji alanındaki tüm yatırımlarını İstanbul Portföy'ün kurduğu fonlar üzerinden yaptıklarını anlatan Kutman, "Bu alanda çok iyiler. Şu ana kadar Türkiye'de 20'ye yakın teknoloji şirketine yatırım yaptılar" şeklinde konuştu.