Staj sigortası anneye emeklilik kapısını açtı

Staj sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuran yüzlerce anneye emeklilik kapısı açtı. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor.Örneğin, 1992'de bir ay staj yapıp kısa vade sigorta primi ödenen bir kadın 1996'da çalışmaya başladıysa bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar borçlanma yapabiliyor. Primi yetersiz olan kadın sigortalı, bu sürenin tamamını borçlanarak emekliliği öne çekebiliyor.Sigorta başlangıç tarihi 1992'ye çekileceği için emeklilik yaşı da 58'den 54'e iniyor. Mevcut sistemde staj başlangıcı ve geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor.Ancak doğum borçlanması yapılırken bu süreler büyük önem taşıyor. Anneler stajın başladığı tarihten sonra doğum yaptıysa bu doğumları üç çocuğa kadar rahatça borçlanabiliyor.Bunun yanında emeklilik hesabına katılmayan staj, çıraklık sigortası doğum borçlanmasında büyük avantaj sağlıyor. Kadınlar sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonraki doğumlarda boşta geçen süreleri borçlanabiliyor. Ancak öğrencilik döneminde staj sigortası yaptıranlar işe girmeden önce doğan çocuklar için de doğum borçlanması yapabiliyor. Böylece emeklilik yaşı da öne çekiliyor.Hükümet, TÜİK verilerine göre sayısı 11 milyonu geçen ev kadınının isteğe bağlı sigorta primi yatırarak emekli olmalarını teşvik için çok sayıda kolaylık sağlıyor. Babasından dul aylığı alan kadınlara da ev sigortası hakkı verilirken, 300 binin üzerinde ev kadını isteğe bağlı sigorta yaptırdı.Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan ilk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları. Ek olarak halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri, hasır, sepet, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkânlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor.