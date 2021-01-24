3.faz pandemi parası - 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları sorgulama ekranı: 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Hane başına 1000'er lira desteği içeren pandemi parası ödemeleri başvuru ve sonuç sorgulama ekranı araştırmaları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Birinci ve ikinci faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler 3.faz pandemi parası ödemelerine çevrilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma doğrultusunda gerekli şartları sağlayan vatandaşlar sosyal yardım parası alabilecekler. Peki; 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 3.faz pandemi parası 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları sorgulama ekranı!

3.FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU VE SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. 2020'nin Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor.