Türkiye'nin en büyük kurumlarından birisi olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda olmak üzere İŞKUR üzerinden 268 kişilik personel alımı istihdamı yapacak. İlgili iş ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve süreç bugün itibarı İŞKUR aracılığıyla başladı. BOTAŞ personel alımı, Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum ve Trabzon illerinde gerçekleştirilecek. BOTAŞ personel alımı başvuru şartları belli olurken kadro ve branş dağılımı da açıklandı. Peki, 2021 BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, İŞKUR BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı ve diğer merak edilenler;