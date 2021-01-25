Türkiye'nin en büyük kurumlarından birisi olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda olmak üzere İŞKUR üzerinden 268 kişilik personel alımı istihdamı yapacak. İlgili iş ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve süreç bugün itibarı İŞKUR aracılığıyla başladı. BOTAŞ personel alımı, Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum ve Trabzon illerinde gerçekleştirilecek. BOTAŞ personel alımı başvuru şartları belli olurken kadro ve branş dağılımı da açıklandı. Peki, 2021 BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, İŞKUR BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı ve diğer merak edilenler;
BOTAŞ HANGİ İLLERE PERSONEL ALIMI YAPACAK?
BOTAŞ 268 personel alımını; Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum, Trabzon illerinde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağı bildirildi.
BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?
1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?
Elektrik başta olmak üzere, Makine, Petrol ve Doğalgaz, Elektrik ve Elektronik, İnşaat, Bilgisayar, Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Çevre, Kimya, Matematik, Jeoloji, Enerji Sistemleri, Endüstri, İşletme, Yazılım Mühendislikleri ile Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, SBF/İİBF, Hukuk, İletişim, Bilgi Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Grafik Tasarım, Sivil Savunma ve İtfaiyeci, Makine Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Harita Teknisyeni, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi alanlarında personel alımları gerçekleştirileceği ilanda kaydedildi.
BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
BOTAŞ personel alımı için başvuru tarihleri de açıklandı. 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan BOTAŞ personel alımı başvuruları, 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.