Son 7 yılda Tayvan'dan Türkiye'ye yatırımlar 10 kat arttı

Türkiye'deki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla açıklama yapan Cheng, Anadolu Ajansına, kendisine ve misyonuna verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Tayvan ve Türkiye'nin birbirine uzak iki ülke olmasına rağmen iş birliği potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Cheng, "Geçen 7 sene içerisinde ülkelerimiz arasında 10'un üzerinde iş birliği mutabakat zaptı imzalanmış olup, somut faydalar elde ettik." ifadesini kullandı.

Türk Hava Yollarının (THY) 2015'te Taipei-İstanbul arasında direkt uçuşlarına başladığı hatırlatan Cheng, "Türkiye'yi ziyarete gelen Tayvanlı turist sayısı 4 kat artarak senede 120 bin kişiye ulaştı ve Tayvan'dan Türkiye'ye doğrudan yatırımlar 10 kat artarak 640 milyon dolar seviyelerine geldi." diye konuştu.

Cheng, bunların yanı sıra Tayvan ve Türkiye arasında başta ticaret, teknoloji, insani yardım, kültür, turizm, eğitim, tıbbi ve adli yardımlaşma, suçlularla mücadele ve diyanet işleri gibi çeşitli alanlarda da iş birlikleri yapıldığını anlattı.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFİNİN HER ZAMAN TARAFSIZLIK VE ADALET OLDUĞUNA İNANIYORUM"

İki ülke arasında birçok alanda iş birliği yapılabileceğine inandığını vurgulayan Cheng, Çin yönetimi tarafından ikili ilişkilerin engellenmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Çin yönetimince uzun yıllardır bütün dünyanın tehdit edildiği değerlendirmesinde bulunan Cheng, "Bunu görmezden gelmek ya da hoş görmek ciddi adaletsizliklere yol açmaktadır." dedi.

Tayvan'ın Çin'e karşı dünyanın ön cephesinde olduğunu vurgulayan Cheng, şunları kaydetti:

"Adalete inanan Tayvan, ekonomiden salgınla başarılı mücadeleye, milli savunmadan demokrasiye çarpıcı bir performansa sahip olmuştur. Gerek İslam dünyasında gerek Türk dili konuşan ülkelerde örnek olarak takdir edilen Türkiye'nin hedefinin her zaman tarafsızlık ve adalet olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin geleneksel milli ruhuna dayanarak, Tayvan ile kapsamlı stratejik iş birliğinin kurulmasını dört gözle bekliyorum."