Londra’da 10 dakikada Getir dedirtecek

Türkçe "Getir" kelimesi Londralı tüketiciler için de istediği bir ürünün 10 dakikada kapısına kadar gelmesi ayrıcalığı anlamına gelecek. Nazım Salur'un 5 yıl önce İstanbul'da istenilen bir ürünü 10 dakikada kapıya kadar getirme fikrinden yola çıkarak doğan Getir girişimi küresel bir başarı için ilk adımı Londra'da atıyor.BiTaksi'nin de kurucusu Nazım Salur, 5 yılda elde ettiği büyüme ve başarı Silikon Vadisi merkezli yatırımcıların da dikkatini çekmiş, son olarak 128 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı. Londra'da başlayan hizmetle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Nazım Salur, yaşadıkları heyecanı şöyle ifade etti:"Getir'imiz Londra'da. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi orada da sevdireceğiz.Getir'in bugünlere gelmesini sağlayan tüm kullanıcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürler."Başarılarının Türkiye'den girişimlere cesaret vereceğini belirttiğimiz mesaja ise şöyle yanıt verdi: "İstiyorum ki bundan sonra Türkiye'de teknolojik girişim başlatanlar büyük düşünsün, uzun vadeli düşünsün. 84 milyonluk ülkeyiz tabii ki cesaretli olacağız." Getir, ikinci yatırım turunu yabancı ve yerli fonlardan aldığı 128 milyon dolarla tamamladı. Silikon Vadisi'nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz, Crankstart aracılığıyla 2020'de gerçekleşen birinci turda Getir'e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirerek Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini yaptı.Mevcut yerli yatırımcılardan Revo da bu turda yer aldı. Bunun yanı sıra yurtdışından, New York merkezli Tiger Global ve Silikon Vadisi'nden Goodwater Capital, Türkiye'den Fiba ile Esas Holding de Getir'in yeni yatırımcıları arasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası arenada yatırımcıların dikkatini çeken Getir, yeni yatırımlarla birlikte değerini 5.5 senede yaklaşık 850 milyon dolara çıkardı. Getir'in ikinci yatırım turu, beklenti üzerinde talep gördü.