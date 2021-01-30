Son dakika haberi | İş hayatında yeni tartışma: Çalışan evde mi kalsın ofise mi gelsin?

Son dakika haberi... Koç Topluluğu'nun 35 bin çalışanı için evden çalışmayı kalıcı hale getirdiğini açıklaması, gözleri iş ve emek piyasasına çevirdi. Pandemi ile birlikte bir anda hayatımıza giren evden çalışma konusunda Koç'un attığı bu radikal adımın yankıları sürerken, SABAH bu uygulamaya Türk iş dünyasının nasıl baktığını araştırdı. Uygulamanın mimarı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, Koç'un bu adımının iş dünyasına örnek teşkil ettiğini söyledi.

Uygulamaya büyük ilgi olduğunu söyleyen Akkol, "İş dünyası bizi arıyor ve bilgi almaya çalışıyor. Sisteme nasıl geçtiğimizi anlamaya çalışıyorlar" dedi. Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay ise "Bu konuda konunun uzmanlarına rapor hazırlatıyoruz" diye konuştu. İşveren ve işçiler pandemi ile birlikte artık 'yeni normal' haline gelen uzaktan çalışmanın kalıcı hale gelip gelmeyeceği konusunda çalışıyor. İki taraf da çeşitli araştırmalar yaparken dünya örnekleri de incelenerek buradan çıkan sonuçlara göre bir sistem yaratılması hedefleniyor.