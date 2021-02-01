2021 otomotivde toparlanma yılı oldu

TaşıtAraçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 2020'yi değerlendirerek 2021'e ilişkin beklentilerini paylaştı. TAYSAD verilerine göre, otomotiv tedarik sanayi iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle 2020'yi daha düşük üretim kaybı ile kapattı. Üretim kaybı yüzde 10 oldu. Pandeminin neden olduğu ihracat pazarlarındaki daralmanın etkileri tedarik sanayinde de hissedildi. 2020'de otomotiv tedarik sanayinin ihracatı yüzde 11.4 daralarak 9.4 milyar dolar oldu. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, "Otomotiv tedarik sanayicilerinin kasasından geçen sene yaklaşık 3 milyar TL eksildi. Tedarikçilerin yeni teknolojilere yatırım yapması gereken bir dönemde gerçekleşen bu durum, sektör için önemli bir kayıp oldu. 2021'de dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toparlanma yılı olmasını bekliyoruz. Araç üretiminin yüzde 13 artışla 1.5 milyon adet, toplam otomotiv ihracatının 30 milyar dolar, tedarik sanayi ihracatının ise 10.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.