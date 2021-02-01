Xiaomi ve ABD hükümeti davalık oldu! Çinli teknoloji devi mahkemeye başvurdu

ABD'nin bir önceki dönem başkanı Donald Trump, görevi bırakmadan önce bir dizi Çin merkezli teknoloji şirketini kara listeye aldı. Bu şirketlerden en dikkat çeken isim de Xiaomi oldu. Huawei'nin ardından Xiaomi'nin de aynı kaderi paylaşacağı iddiaları ortaya atılırken, durumun pek de öyle olmadığı, Xiaomi'nin kara listeden çıkma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda Xiaomi'den yapılan açıklama ise şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2021'de (Doğu Standart Saati) yayınlanan, şirketin 1999 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın ("NDAA") 1237 numaralı kısmına istinaden nitelikli tüzel kişiler listesine eklenmesine yönelik yayınlanan basın bülteniyle ilgili olarak, Xiaomi, 15 Ocak 2021 tarihinde, şirketin ve hissedarlarının menfaatlerini korumak için uygun önlemler alacağını açıklamıştır.