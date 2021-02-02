SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Şubat ayına girilmesi ile birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen sarı metal, özellikle koronavirüs süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2 ŞUBAT 2021 SALI

Bugün gram altın fiyatı 428 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 2 bin 849 liradan işlem görmektedir.

İşte 2 Şubat 2021 canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları!