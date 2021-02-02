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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde ile ilgili hareketlilik yakından takip ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle sıkça sorgulanan konular arasında yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan Kapalıçarşı’dan gelen canlı rakamlar ise gündemdeki yerini korurken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 386 liradan işlem görüyor. Öte yandan tam altın ise 2 bin 750 liradan işlem görmektedir. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 2.2.2021 07:33 Son Güncelleme: 2.2.2021 07:34 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Şubat ayına girilmesi ile birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen sarı metal, özellikle koronavirüs süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2 ŞUBAT 2021 SALI

Bugün gram altın fiyatı 428 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 2 bin 849 liradan işlem görmektedir.

İşte 2 Şubat 2021 canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 386,77

SATIŞ: 415,73

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.853,00

SATIŞ: 2.894,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.849,00

SATIŞ: 2.892,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.750,36

SATIŞ: 2.804,83

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.393,00

SATIŞ: 1.416,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 697,00

SATIŞ: 709,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 428,43

SATIŞ: 428,52

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SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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