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Bankaların güncel 3 Şubat: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut ?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu durum vatandaşların bankaların kredi paketlerine olan talebini arttırdı. Peki, 3 Şubat itibariyle bankaların güncel ? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

Giriş Tarihi: 3.2.2021 13:41 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Şubat: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların 2021 yılı kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte banka banka güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.47

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.6

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.91

Taşıt kredisi: 1.51

Konut kredisi: 1.39

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.46

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.29

Standart konut kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.61

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Bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Şubat: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar?
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