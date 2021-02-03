Bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Şubat: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların 2021 yılı kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte banka banka güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.47