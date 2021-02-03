Merkez’den hükümete enflasyon mektubu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla hükümete enflasyon gelişmeleri hakkında açık mektup gönderdi. Mektupta hayata geçirilen reformların dezenflasyonist süreci destekleyeceği belirtildi. 2020 yıl sonu enflasyonunun hedef aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtilen mektupta, enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemler yer aldı.Enflasyondaki yükselişte gıda fiyatlarının önemli rol oynadığına işaret edilen mektupta, şu ifadelere yer verildi: "Enflasyon hedeflemesi rejiminde toplumun bütün katmanlarının fiyat istikrarı hedefine odaklanması, buna inanması, karar alıcıların ve politika üretenlerin bu yönde adımları kararlı bir şekilde atmaları esastır. Bu çerçevede, enflasyonla mücadele sürecini tüm tarafların da sahiplendiği bir sürece dönüştürmek üzere açık, samimi ve etkili bir işbirliği ve iletişim politikası yürütülecektir."Mektupta ayrıca, "Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Merkez'in mektubundu hukuk ve ekonomi alanında atılacak reform adımlarının beklenti kanalıyla dezenflasyonist sürece önemli bir destek sağlayacağı görüşü de dile getirildi.