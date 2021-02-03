Son dakika haberi | Yüz binlere kredi ile emeklilik imkanı: SGK bankalarla anlaştı! İşte detaylar...

7 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ BAŞVURDU

Sosyal medya hesabından vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması kapsamındaki başvuru sonuçlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirtti. Elvan, "110 milyarlık alacak yapılandırıldı. Buna karşılık 4.1 milyar lira tahsil edildi" dedi. Borç yapılandırmasına ilişkin sonuçlar ise posta başvurularının kayda girmesinin ardından açıklanacak. Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.