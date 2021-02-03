SON DAKİKA HABERİ: Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK Ocak 2021 Enflasyon oranı

Ocak ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Bilindiği üzere, enflasyon oranları her ayın başında TÜİK tarafından paylaşılıyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte TEFE TÜFE TÜİK Ocak 2021 Enflasyon oranı

OCAK AYI ENFLASYON ORANI

TÜİK, saat 10:00'da enflasyon rakamlarını açıkladı.

İşte Ocak enflasyon oranları;