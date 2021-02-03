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SON DAKİKA HABERİ: Ocak ayı ne kadar oldu? TÜİK Ocak 2021 Enflasyon oranı

Piyasaların gözü kulağı Ocak ayı enflasyon oranına çevrildi. her ay yeni enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bu rakam doğrultusunda emekli memur zammı, kira artışı gibi oranlarda belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon oranını açıkladı. Peki, Ocak ayı ne kadar oldu? TEFE TÜFE TÜİK Ocak 2021 Enflasyon oranı

Giriş Tarihi: 3.2.2021 10:30 Son Güncelleme: 3.2.2021 10:30 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK Ocak 2021 Enflasyon oranı

Ocak ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Bilindiği üzere, enflasyon oranları her ayın başında TÜİK tarafından paylaşılıyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte TEFE TÜFE TÜİK Ocak 2021 Enflasyon oranı

OCAK AYI ENFLASYON ORANI

TÜİK, saat 10:00'da enflasyon rakamlarını açıkladı.

İşte Ocak enflasyon oranları;

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %14,97, AYLIK %1,68 ARTTI

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.

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SON DAKİKA HABERİ: Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK Ocak 2021 Enflasyon oranı
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