1.5 milyonluk araca binen 900 bin TL vergi ödeyecek

Elektrikli otomobil satışında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının artırılması sektörün gündemine de damga vurdu. Motor gücüne göre elektrikli araçlarda en düşük ÖTV oranı yüzde 10'a, en yükseği de yüzde 60'a yükseltildi. Elektrikli araç üretimi teşvik edilirken diğer yandan vergi ayarlamasına gidilmesi doğrudan milyonluk lüks ve ultra lüks araçları ilgilendiriyor. Buna göre matrahı 1.5 milyon lira olan bir Porche'un 225 bin lira olan vergisi 900 bin liraya çıktı. Porche'u olan 675 bin lira daha fazla vergi ödeyecek.Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, bu yılın ocak ayında 41 markanın yer aldığı satış listesinde, Bentley ve Smart hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti. Geçen yıl Porsche Taycan 50 kişiye teslim edilirken, satın almak için yaklaşık bir yıl beklemek gerekiyor.