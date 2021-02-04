Dünya devleri TL pozisyonu alıyor

Ekonomiyönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk Lirası'ndaki değer kazancı, enflasyondaki yükselişe karşın devam ediyor. Dolar dün de gün içerisinde yüzde 1'e yakın düşerek 7.12 TL'ye indi. Türkiye'nin risk pirimi de 1 yıl sonra ilk kez 300 baz puanın altına geriledi.Kasım ayının ilk haftasından bu yana swap dahil 20 milyar doların üzerinde para girişi olurken, dünya devi yatırım kuruluşları ile bankalar TL lehine pozisyonlarını güçlendirmeye devam ediyor. Citigroup doların 7 TL'nin altına inmesinin beklendiğini duyururken, Societe Generale stratejistleri yatırımcılara 6.71 TL hedefi ile pozisyon açılmasını önerdi. HSBC ise Türk Lirası'na karşı dolar satılması tavsiyesinde bulunurken, 7.10 hedef seviyesiyle dolar/TL'de kısa pozisyon açmıştı. TD Securities dolar/TL'de kasım ayında kısa pozisyonlarını açtıklarını ve 21 Ocak'taki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında pozisyonu kapattıklarını belirtti. Son enflasyon raporunun cesaretlendirici olduğunu söyleyen Bank of Mitsubishi Tokyo da dolar/TL'de kısa pozisyon aldıklarını, 7.65'i zararı kes, 7.05'i ise hedef seviyesi olarak belirlediklerini vurguladı. Canadian Imperial Bank of Commerce de dolar/TL hedefinin 6.50 olduğunu belirtti.