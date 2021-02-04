İleri Biyolojik Atıksu Arıtması ile 3,5 milyon lira tasarruf

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, enerji verimliliği konusunda da çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek atıksu arıtma tesisleriyle hem doğayı koruduklarını hem de ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

BİYOGADAN 3 BUÇUK MİLYON LİRALIK ELEKTRİK

KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde 2020 yılında arıtılan atık sulardan elde edilen birincil çamurun çürütülmesiyle 2,5 milyon metreküp biyogaz ve 5 milyon kilowatt saat enerji üretildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç; "Bunun karşılığında ise 3,5 milyon lira değerinde elektrik üretimi gerçekleştirildi. Geçen yıllara göre yüzde 6 daha az enerji ile atıksu arıtımı faaliyetleri gerçekleştirildi. Hem enerji elde edebilme potansiyeline sahibiz, hem de bunu yaparken çevre dostuyuz. Kayseri nüfusunun yüzde 91'inin atık suyunu 22 adet atıksu arıtma tesisinde arıtıyoruz. Atıksuların doğayı kirletmesine müsaade etmeyeceğiz. Dünya'daki gelişmiş ülkelerde atıksu arıtma maliyeti metreküp başına; ABD'de 0,52, Çin'de 0,31, Japonya'da 0,30 kilowatt saat olmasına karşın Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde ise bu değerin 0,175 kilowaat saat" diye konuştu.

"BU ÇALIŞMALAR YÜZ GÜLDÜRÜYOR"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Bu verilere göre şehrimizde bulunan bütün arıtma tesislerimiz tam kapasite en iyi şekilde çalıştırılıyor. Tabi ki bu başarılı çalışmalar da bizlerin yüzünü güldürüyor. KASKİ'miz şehrin içme suyu ihtiyacının en kaliteli şekilde karşılarken, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Atık sulardan da elektrik üretiliyor. Kayseri'de örnek çalışmalarla adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz. Enerji verimliliği konusunda da çalışmalarımıza daha çok hız vereceğiz" dedi.