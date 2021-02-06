Tarımda ihracat Kovid’e rağmen arttı

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınına karşın ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 2 milyar 63 milyon dolara yükseldi. Tarım ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 15.2 olarak gerçekleşti. Bu artış dış ticaretin olumsuz etkilendiği salgın ortamında gıdaya olan talebin arttığını da ortaya koydu. Söz konusu dönemde, Türkiye'nin sanayi ihracatı yüzde 0.1 artarak 11 milyar 116 milyon 936 bin dolar, madencilik ihracatı ise yüzde 7.4 artışla 353 milyon 423 bin dolar oldu.