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TPOC, üç dev enerji şirketi kuracak

ANKARA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 ABONE OL
TPOC, üç dev enerji şirketi kuracak
BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) bağlı ortaklığı Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) tarafından üç şirket kurulmasına onay verildi. Buna göre, TPOC tarafından Turkish Petroleum International Anonim Şirketi, BOTAŞ International Anonim Şirketi ve Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center Anonim Şirketi adlı üç firma kurulacak. Turkish Petroleum International AŞ'nin sermayesi 11 milyar 797 milyon lira, BOTAŞ International A.Ş.'ninki 3 milyon 575 bin lira, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center A.Ş.'ninki ise 21 milyon 450 bin olarak belirlendi.
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TPOC, üç dev enerji şirketi kuracak
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