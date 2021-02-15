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güne düşüşle başladı! 15 Şubat Dolar kuru fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

Yeni haftanın ilk gününde piyasaların gözü faiz kararına çevrilirken kuru grafiği aşağı yönlü hareketiyle dikkat çekti. Küresel piyasalarda doların gerilediği görülürken bu yönde yatırımını gerçekleştiren vatandaşlar canlı ve güncel rakamları yakından takip ederken öte yandan “15 Şubat Dolar kuru fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?” sorularına ait yanıtı araştırıyor. Son 6 ayın en düşük seviyesine ulaşan Dolar fiyatı, gelen son verilere göre; 7,01 değerinden işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 15.2.2021 10:37 ABONE OL
Dolar güne düşüşle başladı! 15 Şubat Dolar kuru fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

Bu hafta piyasalara yön verecek olan TCMB faiz kararı açıklaması merakla beklenirken öte yandan Cuma günü 7 liraya çekilen dolar kuru yaşadığı düşüşle milyonların gündeminde yerini alıyor. Dolar/TL, 6 Kasım tarihinde gördüğü 8.58 lira seviyesinin ardından son altı ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Gelen verilere göre; kurdaki kayıp 2021 yılında yüzde 6'yı aştı. Öte yandan yatırımlarına yön vermek isteyen vatandaşlar "15 Şubat Dolar kuru fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor.

15 ŞUBAT BUGÜN DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru geçtiğimiz Kasım ayındaki rekor seviyelere ulaşan grafiğini tersine çevirirken Cuma günü 7 lira seviyesine kadar çekilmişti. Bugün gelen verilere göre ise aylar sonra ilk kez 7'nin altına düşerek 6,99 seviyesini gördüğü kaydedildi. Piyasaların gözü Merkez Bankası PPK toplantısına çevrilirken öte yandan dolardaki canlı ve güncel rakamlar da milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor.

DOLAR/TL YENİ HAFTADA 6,99 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Haftaya 7,02 liradan başlayan Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına ve Fitch'in değerlendirmesine odaklandı. Parite yeni haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü başladı ve 6,99 seviyesini test etti. Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi. TCMB faiz kararını 18 Şubat Perşembe günü açıklayacak.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,0190 7,0200
Avro 8,5290 8,5300
Sterlin 9,7300 9,7800
ANKARA
ABD Doları 6,9900 7,0500
Avro 8,4900 8,5600
Sterlin 9,6600 9,8600
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Dolar güne düşüşle başladı! 15 Şubat Dolar kuru fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?
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