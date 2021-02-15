İstanbul Finans Merkezi için 10 adım

Türkiye'yi uluslararası finans merkezi yapacak, dünyaca ünlü fonların ve firmaların ilgi odağındaki İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) güçlendirecek yeni adımlar devreye giriyor. Bu hafta Meclis'e gönderilecek İFM Kanunu ile daha fazla yatırımcı çekecek yeni teşvikler yaşama geçirilerecek, finansal hizmet ihraçları desteklenecek, yurtdışı işlemler kolaylaşacak.Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, son 10 yılın en önemli projesi olarak nitelendirdiği, 2022 ilk çeyrekte açılması hedeflenen İFM'nin nasıl yönetileceğinden vergi, ne tür vergisel avantajlar sağlanacağına, girişim fonu kurulmasından katılım finans çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile bir araya gelen Prof. Dr. Aşan, şunları söyledi:Ciddi bir gelir potansiyeli olan bu proje, Türkiye Varlık Fonu açısından kârlı bir yatırım, 1 milyon metrekarelik çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Bütün kiralama işlerini Varlık Fonu üzerinden yapacağız. Hiçbir binayı satmayı düşünmüyoruz. Satılık kat ve ofis de olmayacak.Önümüzdeki yıllarda, İFM'nin de değerinin artmasıyla, Varlık Fonu bünyesinde kurulan İFM A.Ş.'nin bir kısmı borsaya açılabilir. Böylelikle iyi bir yatırım olduğu kadar yabancı ortalık da mümkün olacak.Mesele, İFM'ye daha fazla yatırımcı çekerek, daha fazla ve çeşitli finansal işlem imkânı sunarak bölgesel bir finans merkezi haline getirmek. Biz bu aktörlerin işlerini kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu hafta İFM Kanunu'nu Meclis'e göndermiş olacağız. Merkezin nasıl yönetileceğini, ne tür vergisel ve diğer avantajların olduğunu belirleyen bir kanun hazırlandı.Geçtiğimiz yıl oyun sektöründen Türkiye'nin ilk unicorn'u çıktı. İşte bu başarılı gençlerin bir kısmına "Gelin FinTek ile uğraşın" dememiz lazım. Finans ve Teknoloji Üssü kuruyoruz. İFM ile birlikte bu üs de açılmış olacak. Burada işleri olabildiğince sanalda tutmaya çalışacağız. Bir çeşit sanal teknopark gibi düşünün burayı.PEK çok yabancı finans kurumuyla görüşmeler yapmaktayız. Nispeten büyük olanların bölge merkezlerinin bir kısmını buraya taşıyabilirsek bunun stratejik hedeflerimize çok büyük katkıları olacaktır. Örneğin, Dubai Finans Merkezi'nde yer alan küresel çaptaki finansal kurumların bölge merkezlerini buraya almak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz.Buraya gelen finansal kurumlara katılımcı belgesi verilecek. Bu belgeye sahip kurumlar kanunda belirttiğimiz teşviklerden faydalanabilecek. Bu kurumların belirlenmesinde özenli davranmalıyız. Burada önceliğimiz alanı hızlıca doldurmak değil. Finans alanı dışındaki kurumları buraya almayı düşünmüyoruz.TEŞVIKLER daha çok yurtdışına yönelik yapılan işlemleri kapsayacak. Burada amacımız İFM içinde yabancılarla yapılan işlemleri kolaylaştırmak. Verdiğimiz teşviklerin önemli kısmı finansal hizmet ihracına yönelik olacak. Çalışmalarımızın odağına Finansal Teknolojiler (FinTek) ve Katılım Finansı'nı koymuş bulunmaktayız.GİRİŞİMCİLER bölgede faaliyetlerini sürdürürken dünyanın her tarafından personel çalıştırabilsin ve ortak çalışmalar yapabilsin istiyoruz. Böylelikle İstanbul, doğru teşviklerin kurgulanması ile Fin- Tek alanında önemli bir çekim alanı olacak. Finans ve Teknoloji Üssü için çok büyük bir girişim fonu oluşturacağız.Katılım Finans'ın ruhuna uygun olan risk paylaşımlı finansal hizmetlerin payını arttırmalıyız. Bu doğrultuda bu yıl içerisinde tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planladığımız bir Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlıyoruz.