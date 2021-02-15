Yeni dünya akıllı tarım! “1 Milyon Metrekarelik Dikey Tarım Fabrikası”

İnternet devrimiyle açılan 'Dijital Çağ'a geçiş, COVID-19 salgınıyla hızlandı. Dijital dönüşüm, tüm iş sektörlerinde öncelikli hedef haline geldi. Yeni nesil iş düzeninin yeşil ekonomi döngüsünde yeniden yapılanmasıyla, yeni sistem iklim krizi gibi ana sorunlara çözüm üretebilir. Ancak bu durum, yakın gelecekte yeşil teknolojileri şart koşuyor. İklim değişikliğine bağlı olarak susuzluk, toprak kaybı, ormansızlaşma ve biyoçeşitlilik gibi konularda risklerle karşı karşıya olan Türkiye'de tarım da hızla dijitalleşen ve inovatif yaklaşımlarla dönüşen sektörlerden biri.

PİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz

GELENEKSEL TARIMDAN DİJİTAL TARIMA

Uygarlığın doğuşundan bugüne endüstri, kentleşme, ulaşım ve turizm yatırımları gibi nedenlerle tarımsal alanlar azaldı. İlk olarak geleneksel tarım, sanayi ve nüfus artışıyla makineli tarıma yerini bıraktı. Endüstri, tarımı modernize etti. Sonra da tarımda kontrollü evreye geçildi. Seralar, her hava koşuşunda istenen zamanda tarım imkanı sağladı. Şimdi ise tarımın dijitalleşmesi ve inovasyonla Tarım 4.0 evresi başladı. Dijital çağın getirdiği bu yeni bakış, kentlerde boş depolarda kurulacak bitki fabrikalarında akıllı tarım uygulamalarını getiriyor. Topraksız tarım, susuz tarım, dikey tarım gibi farklı tekniklerle yeni bir tarımsal üretim doğuyor.

YÜZDE 10 YERLİ TARIM FABRİKASI

Gebze Teknik Üniversitesi, PİMARGE ve PİMTAŞ kuruluşu HGT Tarım işbirliğiyle bir dikey tarım projesi olarak 1 milyon metrekarelik tarım fabrikası oluşturma çalışmaları da bu yolda atılan son adımlardan biri. Akıllı tarım uygulamasıyla hızla artan taze ve organik gıda talebinin karşılanması hedefleniyor. PİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, tarım fabrikası projesini yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla hayata geçireceklerini belirterek "Proje sayesinde ülkemizin doğal kaynaklarını korurken, milletimizin en çok ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerine istedikleri zaman ulaşabilmelerini sağlamış olacağız. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey üretmek ve daha çok üretmek" dedi. İşte detaylar:

ÇEVRE DOSTU AKILLI TARIM

Dikey tarımla, geleneksel metotlardan farklı olarak topraksız tarım yapılıyor. Hiç toprak kullanılmadan tamamen su ile ürün yetiştiriliyor. Sistem sayesinde tarım arazisine ihtiyaç duyulmuyor. Sulamada ise devir daim sistemi kullanılarak süreklilik sağlanıyor. Daha az su kullanımı ile daha çok verim elde etmek mümkün. Bitkinin ihtiyaç duyduğu mineral suyla veriliyor ve gübreleme ilacı kullanılmıyor. Üretim, özel led ışıklandırmayla verimli hale getiriliyor. Yani bir marul toprakta 60 günde 1 mahsul verirken, akıllı tarım sistemi ile bu süre 15 günde 1'e iniyor. Ürünler ise yüzde 100 organik oluyor. Dikey tarımda tüm süreçler çevre dostu. Sistemin sürdürülebilir çevre üzerinde önemli bir rolü var. Ayrıca zirai bilgiye ihtiyaç duyulmadan taze ve sağlıklı ürünler yetiştirilmesine ve 365 gün üretim yapılmasına imkan sağlıyor.