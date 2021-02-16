En büyük kentsel dönüşüm başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını başlattıklarını belirtti. Kurum, TOKİ'nin kentte yürüttüğü çalışmalarla ilgili "İzmir'de 7 ayrı bölgedeki bin 444 konut ve 208 dükkânın yanı sıra Bayraklı'da 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv yapı alanımızda ilk etapta yapacağımız 3 bin konutumuzun temellerini önümüzdeki günlerde atıyoruz" dedi. İzmir depreminin ardından kentte süren dönüşüm çalışmalarını SABAH'a anlatan Bakan Kurum, depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduklarını ve yaralarını sardıklarını dile getirdi. Depremin hemen ardından AFAD, UMKE, Kızılay, yerel yönetimler ve diğer tüm kurumlarla birlikte devlet olarak orada olduklarını anlatan Kurum, "Kısa sürede arama kurtarma çalışmalarımızı, 10 gün içerisinde de hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamıştık. Yine binalarımızı tek tek gezerek, İzmirli vatandaşlarımızın, taleplerini, isteklerini dinledik ve özellikle depremzede kardeşlerimizin geleceğiyle ilgili kararları birlikte aldık" dedi.Kurum, depremden hemen sonra İzmir'i yeniden imar ve inşa etmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, "İzmirli kardeşlerimizin hayatlarının normale dönmesi için gece gündüz çalıştık. İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü seferberliğini başlattık" diye konuştu. Depremde zarar gören ve yıkılan binaların bulunduğu 75 bin metrekarelik 7 ayrı bölgede yerinde dönüşüm çalışmalarına başladıklarını aktaran Kurum, depremden en çok Bayraklı'daki Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinin etkilendiğini söyledi.Kurum şunları kaydetti: "TOKİ Başkanlığımız eliyle İzmir'de 7 ayrı bölgedeki bin 444 konut ve 208 dükkanın yanı sıra Bayraklı'da 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv yapı alanımızda ilk etapta yapacağımız 3 bin konutumuzun temellerini atıyoruz. Yaptığımız yaklaşık 5 bin deprem ve kentsel dönüşüm konutumuzu kültürel ve sosyal alanlar, yeşil alanlar, okul, cami gibi sosyal donatılarıyla inşallah yılsonuna kadar vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."* 7 bölgede bin 444 konut, 208 dükkan, Bayraklı'da 3 bin konutun temeli atmaya hazır hale geldi.* 5 bin deprem ve kentsel dönüşüm konutu 9 ayda teslim edilecek.* Depremin ardından İzmir'e 15 milyon lira kira ve tahliye yardımı yapıldı.