Ocakta 70 bin ev satıldı

Koronavırüs salgınına rağmen 2020'de 1.5 milyonla tarihi satış rekorunun kırıldığı konut sektöründe, 2021 yılı beklentilere paralel düşüşle başladı. Para politikasındaki sıkılaşma ile birlikte faizlerde yaşanan yükselişin etkisiyle konut satışları bu yılın ocak ayında, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37.9 azalarak 70 bin 587'ye geriledi.Ocak ayında da kredili satış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.6 azalış göstererek 10 bin 732 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 15.2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.2 azalarak 22 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31.5 oldu.