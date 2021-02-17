Milli taarruz helikopteri 'Atak' göreve hazır! Yeni özellikleri gücüne güç kattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Atak heliktopterinin Faz-2 versiyonunda teslimatlar başladı.
ATAK Faz-2'de ilk teslimat gerçekleşti: Emniyet Genel Müdürlüğü ATAK'larına kavuştu | Video
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış, yerlilik oranı daha da artan Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yaptıklarını bildirdi. Demir, "Atak ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
ATAK helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış, yerlilik oranı daha da artan FAZ-2 versiyonunda ilk teslimatları @EmniyetGM ve KKK'ya yaptık. #ATAK ilk kez EGM'nin kullanımına sunuldu. Hayırlı Olsun! @TC_icisleri @TUSAS_TR pic.twitter.com/m23cEqC4nH— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 17, 2021