Milli taarruz helikopteri 'Atak' göreve hazır! Yeni özellikleri gücüne güç kattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Atak heliktopterinin Faz-2 versiyonunda teslimatlar başladı.

ATAK Faz-2'de ilk teslimat gerçekleşti: Emniyet Genel Müdürlüğü ATAK'larına kavuştu | Video

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış, yerlilik oranı daha da artan Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yaptıklarını bildirdi. Demir, "Atak ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.