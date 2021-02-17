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Milli taarruz helikopteri '' göreve hazır! Yeni özellikleri gücüne güç kattı

programı ile (TSK) için 'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan Atak heliktopterinin Faz-2 versiyonunda teslimatlar başladı. Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Başkanı İsmail Demir, Atak helikopterinin Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına yaptıklarını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 17.2.2021 15:23 Son Güncelleme: 17.2.2021 16:48 ABONE OL
Milli taarruz helikopteri 'Atak' göreve hazır! Yeni özellikleri gücüne güç kattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Atak heliktopterinin Faz-2 versiyonunda teslimatlar başladı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış, yerlilik oranı daha da artan Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yaptıklarını bildirdi. Demir, "Atak ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Milli taarruz helikopteri 'Atak' göreve hazır! Yeni özellikleri gücüne güç kattı
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