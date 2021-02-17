Operasyonlara yerli savunma sanayii damgası

Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarda Mehmetçiğin en önemli destekçisi, teröristlerin korkulu rüyası yerli savunma sanayii, önemli atılımlarla günbegün hedefe doğru ilerliyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hedeflerinin kritik sektörlerde yüzde 100 yerlileşme olduğunu söyledi. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Savunma ve Diplomasi Muhabiri Betül Usta'nın sorularını yanıtlayan Demir, hiçbir ülkeye savunma sanayisini Türkiye'ye karşı siyasi koz olarak kullanma fırsatı vermeyeceklerinin altını çizdi. Demir, Türk hava gücünün yeni yıldızı AKINCI TİHA, Türk donanmasının mihenk taşlarından olacak TCG ANADOLU, Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER ve Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) için geri sayımın başladığı bilgisini verdi."Türkiye ele güne muhtaç olmadan operasyon yapacak kabiliyeti gösterdi" diyen Demir, "Burada en çok öne çıkan unsurlar İHA ve SİHA'larımız. SİHA'ları ve üzerindeki mühimmatları daha etkin kullanacağız. SİHA'ların kullanım şekli, üzerindeki mühimmatlar, sonraki nesildekiler bize ümit veriyor. SİHA bir hedefe gittiğinde kendisi vuruş yapabilecek kabiliyete ulaşacak. Üretim ve tedarik anlamında Türkiye'nin İHA projeleri sekteye uğramaz" dedi.Hiçbir ülkeye savunma sanayisinin siyasi koz olarak kullanılmasına fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Demir, "Hedefimiz kritik sektörlerde yüzde 100 yerlileşme. Bunu, Türkiye savunma stratejisi olarak bir kenara yazmalıyız. Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ederek kazandığı askeri yetenekler nedeniyle, bazı ülkelerde 'PKK'yı desteklemekle doğru mu yaptık' şeklinde yorumlar yapılıyor. Kötü komşu sadece ev sahibi yapmıyor, operasyon kabiliyetini de artırıyor" şeklinde konuştu.S-400 konusunda ABD'ye 'gelin konuşalım' dediklerini aktaran Demir, şunları anlattı: "NATO ülkesi olan ülkelerde Rus sitemleri var, problem olmuyor. 'Hangi argüman geçerli? Eğer dürüstseniz bunun teknik argümanını konuşalım' diyoruz. Yeni S-400 sistemi tedariki için görüşmeler sürüyor. Prensip anlaşmamız var.""MilliMuharip Uçak (MMU) için TUSAŞ'ta geniş bir ekip çalışıyor, tasarımı devam ediyor" diyen Demir, şunları anlattı: "2023'te hangardan uçağın prototipi çıkacak. Motoru hazır olacak ama bizim motor geliştirme sürecimiz de devam edecek. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU'yu inşallah bu yıl bitmeden alacağız. Bu gemi ile kendi topraklarımızdan uzak bölgeye çıkartma yapabileceğiz."HAVA savunmanın katmanlı bir olay olduğunu aktaran Demir, "Hisar A ve Hisar A+ yaptık, HİSAR O, O+ yaptık. Türkiye'nin yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olan SİPER'e giden yolda ara ürün çıkarttık. SİPER, HİSAR-A ile HİSAR-O sistemlerinde de olduğu gibi dikey atış esnasında azami etkinlik sağlayan çift darbeli motora ve Aktif Radar Arayıcı ile Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı başlığa sahip olacak. Bu bir yolculuk. SİPER 2023'te envantere girecek" şeklinde konuştu.AKINCI TİHA'nın seri üretimine başladığını kaydeden Demir, "İnşallah teslimatı bu yıl gerçekleşecek. Menzil ve süresi üzerindeki sistemlere göre değişecek. 1 buçuk ton yük taşıyabilecek. Akıncı gelişe gelişe gidecek" diye konuştu.ile ilgili çalışmalarının olduğunu paylaşan Demir, "Roket yakıtı için çalışmalara katı ile başlamıştık, sıvı ile hibrit yoktu, onları da başlattık. Dünyada mevcut roket teknolojilerinde iyi bir noktadayız" dedi.ATAK helikopterinin ihracat sürecinin olumlu ilerlediğini aktaran Demir, "ATAK ve GÖKBEY aynı güç sınıfından. Gökbey için tasarlanan motorun ATAK'lara da entegre edilmesi mümkün" dedi.