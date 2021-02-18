Son dakika haberi: İkinci el cep telefonu satışlarında yeni dönem! BTK kayıtlarından kontrol edilecek

Son dakika haberi: Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmayacak. Fonksiyon kaybı olup olmadığı tespit edilecek. Cihazın performans testleri yapılacak. BTK kayıtlarından kontrol edilecek.
'YENİLENMİŞ ÜRÜN'
Milliyet'in haberine göre; Müşterinin beyanı veya taahhüdü alınacak. Yenileme merkezi, telefonun fabrika ayarlarına getirilmesini sağlayacak. Yenilenen ikinci el cep telefonunun ambalajı, etiketi, garanti belgesi, IMEI numarasını içeren faturası ile reklam ve ilanına, 'yenilenmiş ürün' ibaresi yazılacak.