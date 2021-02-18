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: satışlarında yeni dönem! kayıtlarından kontrol edilecek

satışlarında yeni dönem başlıyor. Gelen haberine göre; Türk Standartları Enstitüsü (), kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek satışa sunulması için bir dizi standart belirledi. Cihazın performans testleri yapılacak. kayıtlarından kontrol edilecek.

Giriş Tarihi: 18.2.2021 10:38 Son Güncelleme: 18.2.2021 10:42 ABONE OL
Son dakika haberi: İkinci el cep telefonu satışlarında yeni dönem! BTK kayıtlarından kontrol edilecek

Son dakika haberi: Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmayacak. Fonksiyon kaybı olup olmadığı tespit edilecek. Cihazın performans testleri yapılacak. BTK kayıtlarından kontrol edilecek.

'YENİLENMİŞ ÜRÜN'

Milliyet'in haberine göre; Müşterinin beyanı veya taahhüdü alınacak. Yenileme merkezi, telefonun fabrika ayarlarına getirilmesini sağlayacak. Yenilenen ikinci el cep telefonunun ambalajı, etiketi, garanti belgesi, IMEI numarasını içeren faturası ile reklam ve ilanına, 'yenilenmiş ürün' ibaresi yazılacak.

Cep telefonunun ana kartı değiştirildiği zaman bu durum BTK'ya bildirilecek. Yenileme işlemi yapılan ikinci el cep telefonunun elektronik kimlik bilgileri değiştirilmeyecek. Yenilenen cep telefonunun sertifika işlemi yapılacak ve bu sertifika yenilenmiş ürünle birlikte verilecek.

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Son dakika haberi: İkinci el cep telefonu satışlarında yeni dönem! BTK kayıtlarından kontrol edilecek
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