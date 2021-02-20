Kara kışı yerli yüksek gerilim jeneratörü aydınlatacak

Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına alan kötü hava koşullarına Batı Karadeniz'deki kuvveti saatte 70 kilometreye ulaşan güçlü fırtına da eklenince Zonguldak ve Kastamonu'nun sahil ilçelerinde kesintisiz enerji seferberliği ilan edildi. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) hizmet bölgesi içindeki Batı Karadeniz'de görev yapan arıza, onarım ve bakım ekiplerine ek olarak şartların daha da ağırlaşmasına karşın İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'den destek ekiplerle 600'ü aşkın personelini çalışma noktalarına ulaştırdı.

İHA'LAR EKİPLERİN GÖZÜ OLDU

Yoğun kar yağışı neticesinde kapanan yollar kepçelerle açılırken, kepçelerin açamayacağı rotalar için ise paletli kar araçları bölgedeki lojistik merkezlerine ulaştırıldı. Ayrıca nakil hatları üzerine devrilen ağaçlar vinçlerle kaldırılırken, İnsansız Hava Araçları (İHA) da ekiplere arıza tespitinde yardımcı olması için kullanılmaya başlandı.

Türkiye'de ilk kez Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından geliştirilerek Başkent EDAŞ bölgesinde hizmete alınan 15 bin ila 20 bin nüfuslu bir ilçenin enerjisini tek başına sağlayabilecek kabiliyetteki 2 megawattamper'lik (MVA) yüksek gerilim jeneratörü de bölgedeki lojistik merkezine ulaştırıldı. Buna ek olarak kritik noktalarda ilave jeneratörler de devreye alındı.

SAMSA: UZMAN EKİPLERİMİZİN SAYISINI 2 KATINA ÇIKARDIK

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa da çalışmalara ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "Doğru noktalarda gerçekleştirdiğimiz kararlı yatırımlar sayesinde bu yılın başından beri çeşitli illerimizde yaşadığımız elektrik şebekesini olumsuz etkileyebilecek kuvvetteki doğa olayları neticesinde kesintiye uğrayan elektrik hizmetini olabilecek en kısa sürede müşterilerimize tekrardan sağladık" dedi.

Ocak ayında Batı Karadeniz'de yaşanan yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtınanın hatlara verdiği zarara rağmen, rekor sürede bölgedeki uzman ekiplerinin sayısını 2 katına çıkardıklarını anlatan Samsa, "Bu süreçte müşterilerimize enerji sağlamak kadar bizi sevindiren diğer bir husus da bu süreci çalışanlarımız adına kazasız belasız atlatmaktır. Şüphesiz ki bu sevince, her zaman önemli gördüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına gösterdiğimiz riayetle ulaştık" diye konuştu.