Siber Yıldız projesi dünyaya örnek oldu

BilgiTeknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren USOM tarafından organize edilen ve dünya çapında Bayrağı Yakala (Capture The Flag) olarak bilinen yarışma türü Türkiye'de "Siber Yıldız" adıyla yapılarak, siber güvenlikte uzman beyinler tespit ediliyor. Yarışma ile siber güvenliğe ilgisi ve yeteneği olan kişilere ulaşarak kendilerini geliştirme imkânı sağlanması hedeflenirken, ayrıca siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağına erişim amacıyla USOM bünyesinde yürütülen siber kapasite inşası çalışmalarına da katkı sağlanıyor. Daha önce 2017 ve 2019'da düzenlenen "Siber Yıldız" yarışmaları son olarak ise 25 Aralık 2020'de düzenlendi. Üç yarışmaya toplamda 33 binden fazla kişi katılırken, 24 saat süren yarışmalarda katılımcıların becerilerini göstermelerine olanak sağlanıyor. Elde edilen kazanımlar yalnızca ulusal düzeyde sınırlı kalmayıp, uluslararası düzeyde de katkı sağladı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi'nin 2019'da yayımlanan raporunda Siber Yıldız yarışmasına özel olarak yer verilerek, yarışma siber kapasite inşasına ilişkin uygulamalara örnek olarak gösterildi.