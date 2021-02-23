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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Şubat 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| ne kadar oldu? 23 Şubat 2021 22 ayar bilezik, tam, , gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki uzun dönem aşağı yönlü hareketin ardından gözler hem canlı fiyatlara hem de dönemlik grafiklerine çevrildi. Özellikle ’dan gelen rakamlar ve bankaların altın alış satış fiyatları yatırımcıların ilgi odağı oluyor.. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle altın fiyatlarındaki hareketlilik baz alındığında; bugün 22 ayar bilezik fiyatı 372 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 2 bin 708 liradan işlem görüyor. Son fiyat durumuna göre; altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Şubat 2021 Salı 22 ayar bilezik, tam, , gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel fiyatlarda son durum...

Giriş Tarihi: 23.2.2021 09:10 Son Güncelleme: 23.2.2021 09:10 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Şubat 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde de altın fiyatları ve haftalık/aylık grafikler vatandaşlar için merak konusu oldu. Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana genel olarak aşağı yönlü bir seyirde olan altın fiyatları, bugüne yükseliş ile başladı. Dün gram altın fiyatı 410 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 340 liradan işlem işlem görmekteydi. Yeni günün erken saatlerinde; altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 23 ŞUBAT 2021 SALI

Bugün altın fiyatları alış ve satış rakamları şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 371,00

SATIŞ: 399,35

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.741,00

SATIŞ: 2.791,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.708,00

SATIŞ: 2.749,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.610,98

SATIŞ: 2.664,64

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.337,00

SATIŞ: 1.373,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 669,00

SATIŞ: 685,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 409,60

SATIŞ: 409,69

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SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Şubat 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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