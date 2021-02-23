SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Şubat 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde de altın fiyatları ve haftalık/aylık grafikler vatandaşlar için merak konusu oldu. Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana genel olarak aşağı yönlü bir seyirde olan altın fiyatları, bugüne yükseliş ile başladı. Dün gram altın fiyatı 410 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 340 liradan işlem işlem görmekteydi. Yeni günün erken saatlerinde; altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 23 ŞUBAT 2021 SALI

Bugün altın fiyatları alış ve satış rakamları şu şekilde;