Fitch’ten Türkiye için olumlu senaryo

Geçen hafta Türkiye'nin not görünümünü yükselten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe, Türkiye'de mevcut politika karışımının sürdürülmesinin cari açıkta azalmayı, enflasyonda kademeli düşüşü ve uluslararası rezervlerde toparlanmayı destekleyeceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası adımlarını değerlendiren Arispe, "TCMB para politikasını 675 baz puan sıkılaştırdı. Ayrıca şeffaflığı ve öngörülebilirliği iyileştirme çabasıyla ana politika aracı olarak bir haftalık repo oranına geri döndü" diye konuştu.Arispe, "Yatırımcı algısı ve iç politikadaki değişim, Türk Lirası'nın değer kazanmasına, risk priminin düşmesine ve bir miktar net sermaye girişine yol açtı. Uluslararası rezervler istikrar kazandı ve hafifçe toparlandı" dedi.ARISPE, ilerleyen dönemde hangi gelişmelerin Türkiye'nin kredi notunu pozitif yönde etkileyebileceğine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Cari açığın azaltılması, daha güçlü dış likidite, dolarizasyonun gerilemesi yoluyla Türkiye'nin dış kırılganlıklarının azaltılması, enflasyonda istikrarlı bir düşüş eğilimi, jeopolitik risklerde azalma Türkiye'nin notları için olumlu olacaktır."