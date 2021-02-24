SON DAKİKA | Milyonların beklediği haber geldi: Normalleşme müjdesi...

Son dakika haberi: Türkiye, 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşme dönemine geçmeye hazırlanırken, ekonomi yönetimi de reform adımları için yoğun bir mesai yürütüyor. Esnaf, işçi, işveren kesimi ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasasının pandemi sonrası döneme hazır olması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Elvan, bugüne kadar destek mekanizmalarını devreye alan hükümetin esnafı yalnız bırakmayacağını vurguladı. İşte Bakan Elvan'ın son dakika açıklamaları;