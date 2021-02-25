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! Bakan 'dan 'ekonomik ' açıklaması: Çalışmalarda sona gelindi

Hazine ve Maliye Bakanı , ekonomik çalışmalarıyla ilgili açıklamasında bulundu. Bakan Elvan, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 25.2.2021 08:43 Son Güncelleme: 25.2.2021 08:53 ABONE OL
Son dakika haberi! Bakan Lütfi Elvan'dan 'ekonomik reform' açıklaması: Çalışmalarda sona gelindi

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak" dedi.

Bakan Elvan, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan esnafa destek açıklaması!

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Son dakika haberi! Bakan Lütfi Elvan'dan 'ekonomik reform' açıklaması: Çalışmalarda sona gelindi
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