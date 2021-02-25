Son dakika haberi! Bakan Lütfi Elvan'dan 'ekonomik reform' açıklaması: Çalışmalarda sona gelindi

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak" dedi.
Bakan Elvan, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik." ifadelerini kullandı.
Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 25, 2021
Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.
2021 yılı reformlar yılı olacak 🇹🇷🇹🇷