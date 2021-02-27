Assos antik limanına neşter! 500 gün kapalı kalacak...

FİZİKİ GÜÇLENDİRME ŞART

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı ve beraberindeki heyetle bölgeyi incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, otel işletmecileriyle ve limandaki balıkçılarla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Yağmur ve rüzgar gibi etkenlerle kopan kayaların bölgede ciddi riskler teşkil ettiğini belirten Vali İlhami Aktaş, "Her yıl binlerce turisti ağırlayan Assos, tarihi dokusu, doğası ve deniziyle sıra dışı bir güzellik. 7 mavi bayraklı plaj ve tesisinin bulunduğu Assos-Kadırga bölgesi turizmdeki yüz akımız. Ziyaretçi sayısıyla 193 ören yeri arasında on birinci sırada yer alan Assos bizim en kıymetlilerimizden. Bu nedenle bölgedeki risk faktörleri içinde gerekli önlemleri almamız şart. Bu konudaki değerlendirmelerimiz ekip arkadaşlarımızla birlikte devam etmekte. İşletmelerle birlikte bu konuda neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bölgede risk taşıyan kayalar için gerekli önlemlerimizi alacağız." diye konuştu.