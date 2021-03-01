Son Dakika Haberi: Emekliye çifte ikramiye! İşte emekli ikramiye ve promosyonlarıyla ilgili tüm detaylar...

Son dakika haberi... Emekli ikramiyesi yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor. Bunun için emeklilik kararı alınmış ve maaşlarının bağlanmış olması gerekiyor. Bu yıl Ramazan bayramı Mayıs ayında idrak edilecek. Bu tarihten önce emekli olanlar 2021 yılı için iki ikramiye birden alacaklar. Bu tarihten sonra emekli olanlar eğer Kurban bayramını geçirmemişlerse bu kez tek ikramiye alacaklar. Kurban bayramından sonra emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini bu kez 2022 yılında alacak.