Başkan Tollu: Doğalgazın Erdemli’ye gelmesi için süreci hızlandırdık

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında gerçekleştirilen Mart ayı toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Toplantıda doğalgaz konusunda yapılan görüşmeler neticesinde, süreci hızlandıracak kararlar alındı.

BAŞKAN TOLLU, "AYLARDIR TEMASLARDA BULUNUYORUZ"

Erdemli'nin en önemli ihtiyaçlarından birinin doğalgaz olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yapılan görüşmeler neticesinde konunun en kısa sürede sonuca ulaşacağının altını çizdi. Başkan Tollu, "Mart ayı meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda aldığımız kararlarla, kentimize daha iyi hizmet edeceğiz. Malumunuz biz, Sosyal Belediyecilik anlayışı ile birçok alanda ilçemiz için proje üretmekteyiz. Bu projeleri hayata geçirirken de yeni kararlar almakta ve kentimiz için en doğru yatırımları yapmaktayız. Kamu kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanabilmek adına her kararın üzerinden defalarca geçmekteyiz. Özellikle ilçemize doğalgazın getirilmesi konusunda aylardır temaslarda bulunuyor, bakanlarımızla görüşüyoruz. İnşallah sürecin hızlanması adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Aldığımız bu kararların, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim" diye konuştu.