KOBİ’lere 250 milyon $’lık yeni destek

, Dünya Bankası ile gerçekleştirdiği 250 milyon dolarlık kaynak temini anlaşmasıyla, salgından etkilenen KOBİ'lere yönelik geniş kapsamlı bir destek paketi hazırladı. Salgın Destek Paketi'nden, Dünya Bankası KOBİ tanımına uyan 250'nin altında çalışan sayısına sahip gerçek ve tüzel kişi işletmeleri faydalanabilecek. Salgın şartlarına uyum sağlamak için iş ortamında çeşitli sağlık önlemleri almış ya da alacak olan, salgın şartlarına uygun dijital ve inovatif çözümler geliştirmiş ya da geliştirecek olan işletmeler destekten faydalanabiliyor. İşyerinin düzenli dezenfekte edilmesi, çalışan sağlığı düzenlemeleri, sosyal mesafeyi iyileştirmek için işyeri ortamında yapılan yenilemeler, salgın önlemlerini veya salgın ortamında dijitalleşme ve otomasyonu artırarak yeni ürün ve hizmetler yaratma, yeni pazarlama kanallarını ve yeni iş çözümlerini hayata geçirmek için yapılar harcamalar bunlar arasında yer alıyor.Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Paket kapsamında bir firma tek seferde 3 milyon dolar ve muadili TL, EUro azami kredi kullanabilirken, bu tutar toplamda ise 6 milyon dolar ve muadili TL, euro olabilecek" dedi. Abdi Serdar Üstünsalih, yıllık cirolardaki düşüşler göz önüne alınarak salgından en çok etkilenen KOBİ'leri, kadın girişimcileri, genç işletmeleri ve kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmaları desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.