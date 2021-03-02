Milletvekili Çakır: 100 ülkeye 90 bin ton ihracat yaptık

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2020 yılının kayısı, Malatya, üreticiler, ülke ve Malatya ekonomisi açısından çok verimli geçtiğini ifade etti.

Özcan, pandemiye rağmen kuru kayısı ihracatının sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Siyasilerimiz, 2020 yılında Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çalışmalarında bize sürekli yardımcı oldular. Bizler Malatya'da yerelde problem ve sıkıntıları milletvekillerimize sağlıklı bir şekilde iletiyoruz. Milletvekillerimizde bu konuda özellikle kayısı denilince üreticilerimizin mutlu olabilmesi için gayret gösterdiler. Milletvekilimiz Ahmet Çakır lisanslı depoların hayata geçirilmesi konusunda ciddi emekler verdi" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise kayısının Malatya ve ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağladığını belirtti.

Milletvekili Çakır, Malatya'nın kayısıyı yüzde 85 ihraç ettiğine dikkat çekerek, "2019 yılında tonu 2 bin 400 dolara giderken, 3 bin 500 dolarlara çıkmış durumda. 100 ülkeye 90 bin ton ihracat yapmışız, karşılığında 266 milyon dolar gelir elde etmiş durumdayız. Kayısı ile ilgili yapılan hizmetlerin karşılığı gösteriyor. Lisanslı Kuru Kayısı Deposu'nun yapılması, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kayısı alımı yapması. TMO'nun kayısı alımı ürüne ciddi bir güven, denge ve fiyat istikrarı getirdi. Ürünün çok olduğu dönemde direkt spekülatif hareketlerle taban yapan bir fiyat vardı. Üreticimizin ve kayısının geleceğini ciddi manada etkiliyordu. Toprak Mahsulleri Ofisi, şuanda depoda bulunan ürünün yaklaşık 48 tonunu burada çeşitli ambalajlama yöntemleriyle şekilleriyle, Türkiye'nin 150 noktasında bulunan, kendisine ait olan mağazalarda artık kuru kayısı satışına başladı. TMO'nun iç piyasaya kuru kayısı satışı ile iç tüketimin artmasına ve yeni pazarların kazanılmasına ciddi katkılar sağlayacak. Bu hamle kuru kayısıdaki iç tüketimi de bizim bugüne kadar sürdürebildiğimiz özellikle serbest piyasadaki satışını çok daha yeni bir yön kazandıracak" diye konuştu.

"Bu yıl hedefimiz 500 milyon dolarları bulan ülke ve Malatya bütçesine katkı sağlamasıdır" diyen Çakır, şunları kaydetti: "Bunun içinde bütün paydaşlarımız elbirliği ile kayısıya sahip çıkması ve sorunlarına eğilmesidir. Tarım Kredi Kooperatifleri şubelerinde kayısımızın satılması için gereken çalışmaları yapacağız. Burada da kayısının satılması ile iç piyasada tüketilmesi kayısının geleceği içinde çok önemli. İç piyasada pazarında genişleyeceği anlamına gelmektedir. Kayısımız için yapılan yatırımlardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."