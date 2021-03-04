Sabri Ülker Çevre Ödülü ecoDrone’un oldu

Yıldız Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA işbirliğiyle yenilikçi projeler geliştirmiş girişimleri ödüllendiren Sabri Ülker Çevre Ödülü'nü bu yıl ecording imzalı ecoDrone projesi kazandı. İnsansız hava aracıyla havadan tohum topu atışları gerçekleştirebilen ecoDrone ulaşılması zor alanlarda 54 kat daha hızlı sonuç veriyor. 'Yarınlar Seninle Yaşayacak' mottosu ve 'Çevre ve İnsan' temasıyla düzenlenen yarışmaya 172 proje başvurdu. Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörü Tuğçe Altınsoy, ecoDrone projesinin önemli bir kazanım olduğunu ifade etti ve ekledi "En az bir trilyon ağaç dikilmesi halinde, gelecek yıllarda 830 milyar tonluk karbondioksitin bu ağaçlar tarafından emilebilmesi mümkün hale geliyor."