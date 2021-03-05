SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Yatırımcıya 'Arabuluculuk' kapısı açılıyor!

3 MİLYONLUK MASRAF 125 BİN DOLARA DÜŞECEK



Sözleşme, bu ülkelerde gerçekleşen arabuluculuk sonucunda yapılan sulh anlaşmalar diğer taraf ülkelerde de hukuki sonuç doğuracak. Türkiye'nin ulusal hukuk sistemi ve uygulamaları anlamında sıkıntı yaşayabileceklerini düşünen yabancı şirketler artık daha rahat hareket edebilecek. Milletlerarası Ticaret Odası'nın tespitlerine göre 25 milyon dolarlık uyuşmazlık davasında ortaya çıkacak 3 milyonluk masraf arabuluculuk yöntemiyle125 dolara inecek. Singapur Sözleşmesi, aile için miras, anlaşmazlıklar ve iş hukukuna ilişkin anlaşmazlık dışında tüm ticari faaliyetleri kapsıyor.