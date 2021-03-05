SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Yatırımcıya 'Arabuluculuk' kapısı açılıyor!

Son dakika haberleri...Meclis'te kabul edilen Singapur Sözleşmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile yaşama geçirilecek düzenlemeler küresel ticari uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemiyle çözülmesini sağlayacak. Ülkeler arasındaki sulh anlaşmaları uluslararası alanda icra edilirken, çözüm süreci kısalacak. Arabuluculuk sayesinde 25 milyon dolarlık bir uyuşmazlık davasındaki maliyet 3 milyon dolardan 125 dolara inecek.
İKİ ÖNEMLİ ADIM ATILMIŞ OLDU
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 393 faaliyeti içeren yargı reformunun da önemli bir ayağını oluşturan Singapur Sözleşmesi Türkiye'de iş yapmak isteyen uluslararası yatırımcıların önünü açacak. Eylem Planı'na göre tahkimin ticari uyuşmazlıkların çözümünde daha fazla kullanılması teşvik edilecek. İstanbul Tahkim Merkezi'nin yapısı güçlendirilecek.
SÖZLEŞMEYE 53 ÜLKE İMZA ATTI
BM Singapur Konvansiyonu'na ilişkin yasa teklifi geçen hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Önceki yıl Singapur'da imzaya açılan Konvansiyon Türkiye dâhil 53 ülke tarafından imzalandı. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin önemli ticari partnerleri Amerika, Çin, Katar, İran, Güney Kore, Hindistan da bulunuyor.
3 MİLYONLUK MASRAF 125 BİN DOLARA DÜŞECEK
Sözleşme, bu ülkelerde gerçekleşen arabuluculuk sonucunda yapılan sulh anlaşmalar diğer taraf ülkelerde de hukuki sonuç doğuracak. Türkiye'nin ulusal hukuk sistemi ve uygulamaları anlamında sıkıntı yaşayabileceklerini düşünen yabancı şirketler artık daha rahat hareket edebilecek. Milletlerarası Ticaret Odası'nın tespitlerine göre 25 milyon dolarlık uyuşmazlık davasında ortaya çıkacak 3 milyonluk masraf arabuluculuk yöntemiyle125 dolara inecek. Singapur Sözleşmesi, aile için miras, anlaşmazlıklar ve iş hukukuna ilişkin anlaşmazlık dışında tüm ticari faaliyetleri kapsıyor.
DAHA RAHAT HAREKET EDEBİLECEKLER
Uzmanlar, sözleşme ile Türkiye'nin ulusal hukuk sistemi konusunda sıkıntı yaşama endişesi taşıyan yabancı şirketlerin elini rahatlatacağını ifade ediyor. Resmi olarak onaylanması ülkeye girecek yabancı yatırım için teşvik edici unsur olacak. Arabuluculuk uzun ve masraflı mahkeme süreçlerine de son erecek.